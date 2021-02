Le 15 février, 19 343 élèves du premier degré précisément ont fait leur rentrée contre 19 800 l’année dernière. Une baisse qui a, sur Nouméa, conduit la commune à fermer les écoles Émilie-Panné et Louis-Vergès. La province Sud a redéployé les enseignants concernés. Avec un budget qui s’élève à quatre milliards de francs (masse salariale non comprise), l’éducation est un secteur prioritaire. « C’est le premier budget de la province parce que nous sommes convaincus que pour construire un territoire, nous devons miser sur l’éducation en mettant un maximum de moyens. Nous avons de la chance d’avoir des équipes pédagogiques motivées et investies dans leurs missions », a souligné Gil Brial, en charge de l’enseignement à la province Sud, avant de préciser que, cette année, les trois axes prioritaires de la politique éducative provinciale sont la transformation numérique, la sécurisation des établissements et la transition énergétique. Accompagner la transformation La province a donc décidé d’accentuer l’accompagnement de la transformation numérique des établissements en généralisant l’espace numérique de travail (ENT ) dans toutes ses écoles primaires. Actuellement, 42 % des classes sont équipées de cet outil pédagogique. « Nous l’avons vu pendant le confinement lié à la Covid : l’outil numérique a démontré son utilité pour maintenir la continuité pédagogique et les liens avec les familles et leur école », précise Gil Brial. L’investissement provincial, avec les communes, pour le secteur numérique s’élèvera à 200 millions de francs pour les écoles primaires publiques. La province Sud a également décidé de mettre en place le cartable numérique pour les élèves de 5e. Un projet qui inclut un bouquet de services avec un ENT (accès à Pronote, applications pédagogiques et éducatives) et des manuels scolaires pour les collégiens en classe de 5e. Dès la rentrée, les collèges de Bourail, Normandie, Yaté, Tuband et Auteuil vont en être dotés et trois autres collèges en bénéficieront au cours de l’année. « Cet outil va soulager nos enfants qui, auparavant, devaient porter des sacs très lourds sur le dos », précise Gil Brial.

©province Sud Sécuriser les écoles, collèges et internats Le deuxième axe mis en avant cette année sera de poursuivre la sécurisation des établissements dont elle à la charge. Pour l’élu de la province Sud, « les collèges ont subi beaucoup de dégradations dans les années précédentes. On a mis en place des moyens pour améliorer la sécurité active avec notamment la vidéosurveillance, mais aussi la sécurité passive avec des clôtures renforcées pour limiter les intrusions ». Un système de gestion de la sûreté et de la sécurité est aujourd’hui opérationnel sur tous les sites provinciaux et permet, en cas d’événement grave, d’assurer la prise en charge tant des enfants que du personnel. Il est à noter que les collèges ont subi 14 actes de dégradations, vandalisme et vols en 2020 qui ont coûté près de 2,4 millions de francs en travaux de réaménagement, sécurisation ou rachat de matériel.