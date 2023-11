Rénovation de l’hôtel de la province Sud

Le bâtiment va être entièrement remis en état et aux normes de sécurité et de performance énergétique et environnementale. L’institution envisage notamment de réduire sa consommation électrique de 30 à 40 % par le renouvellement de son éclairage, une meilleure protection solaire des façades et de la toiture, davantage d’espaces ventilés naturellement aidés de brasseurs d’air, ainsi qu’une climatisation centralisée. Des panneaux photovoltaïques doivent également être installés. Ce projet est financé par l’État à hauteur de 218 millions de francs. Coût total de l’opération : 1 milliard de francs.