[RENOUVELABLE] Samuel Lopez, Akuo Energy : « Réunir les partenaires financiers a été compliqué »

L’installation d’une batterie de stockage renchérit-elle le coût de l’électricité achetée par Enercal ?

Le coût du kilowattheure solaire a baissé, il est à moins de 10 francs. Le coût de fonctionnement est compensé par le volume d’énergie injecté. L’un dans l’autre, au bout du compte, il y a une cohérence pour l’utilisateur d’une énergie décarbonée.

Des coutumiers se sont interrogés sur la fiabilité du fonctionnement…

La sécurité est une priorité depuis le début. Nous avons mené des études très poussées, fait des simulations en cas d’incendie, d’explosion… Nous avons des dossiers assez conséquents sur tous les scénarios possibles. Nous avons travaillé également avec les pompiers de Boulouparis et la Sécurité civile. Et nous avons obtenu, en novembre dernier, le permis ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement), ce qui signifie que l’installation est sûre. Il y aura des systèmes d’arrosage, etc. Et un élément simple et efficace est la distance. Grâce aux simulations, nous avons calculé le rayonnement, en cas d’incendie. Il y aura 60 conteneurs de batteries et 16 transformateurs, sur une surface de 1,6 hectare. Nous disposerons chaque conteneur suffisamment loin l’un de l’autre.

Quels retours avez-vous des centrales de stockage mises en service par Akuo

aux Tonga (16,5 MW/29,2 MWh) et en Martinique (12 MW/19 MWh) ?

J’ai eu des informations récemment, elles fonctionnent très bien. Nous avons également des projets sur l’île de La Réunion et à l’île Maurice. La technologie est éprouvée, elle a été testée partout. On démultiplie le nombre de conteneurs dans ce projet, mais ce sont les mêmes que nous avons ailleurs.

Propos recueillis par Yann Mainguet