À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, vendredi 20 novembre, Virginie Ruffenach a annoncé le dépôt de deux textes au Congrès destinés à renforcer la protection de l’enfance. Le premier, déposé lundi 23 novembre, propose la création d’une mission d’information sur les violences sexuelles incestueuses, afin d’améliorer la prévention et la prise en charge des victimes. Le deuxième rend obligatoire l’école dès l’âge de trois ans, au lieu de cinq actuellement.
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