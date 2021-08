Beaucoup garderont de lui le souvenir d’un homme viscéralement attaché à son pays. Né à Bourail dans une famille de fromagers, René Malmezac a, toute sa vie, cultivé les valeurs de la terre. « Au fil des ans, quand il a pu se le permettre, il a reconstitué l’ensemble du patrimoine familial à Bourail », témoigne, ému, Willy Porcheron, son gendre. L’homme d’affaires avait également investi dans une grande propriété à la Ouenghi sur laquelle on élève aujourd’hui du bétail reconnu pour sa qualité.

Mais c’est en Polynésie française, sa terre d’adoption, qu’il a développé sa carrière d’homme d’affaires. À l’époque, Honoré Pantaloni et Édouard Pentecost lui proposent de monter une affaire d’aconage à Tahiti. Marié en premières noces à une Polynésienne, il s’envole pour Papeete en 1961 et devient rapidement le directeur de la société Sat Nui. Au fil des années, il rachète son entreprise et devient leader dans le domaine du transport et la logistique. « Malgré son activité, il revenait au moins deux fois par an chez lui. Même pendant la période des événements où on l’incitait à revendre ses biens », se souvient son gendre.