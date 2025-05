Rendez-vous au meeting du CNC

Cette 29e édition du Meeting du CNC mettra en avant la nageuse Emma Terebo, enfant du club et championne de France du 100 mètres dos et deux fois finaliste aux J.O 2024 (100 mètres dos et relais 4x100 mètres 4 nages) ainsi que Mewen Tomac, détenant le record de France du 200 mètres dos. (©N.H)

Organisée ce samedi 10 mai, la 29e édition du meeting du Cercle des nageurs calédoniens (CNC) verra s’affronter des sportifs de différents âges et niveaux. Avec, en tête d’affiche, Emma Terebo et Mewen Tomac.

Continuer à faire « rêver les jeunes générations ». En ces temps de disette budgétaire, l’ADN du meeting du Cercle des nageurs calédoniens (CNC), lui, n’a pas changé. Comme chaque année, la compétition phare du club, menée en partenariat cette fois avec TotalÉnergies, a été pensée dans un esprit « festif et solidaire », indique Temaui Tehei, président du CNC.

Samedi 10 mai, de 8h30 à 16 heures, des nageurs de différentes catégories, licenciés ou non, tenteront de rivaliser durant un 50 mètres nage libre, jusqu’au « grand relais ». Dernière étape durant laquelle les finalistes des différentes catégories s’affronteront dans le même bassin. « Nous aurons les petits de 7 ans qui nageront avec des seniors, mais aussi avec les nageurs olympiques […] Et c’est justement ça, l’objectif : donner envie aux plus jeunes de côtoyer les nageurs les plus prestigieux et croire à un parcours vers le haut niveau », s’enthousiasme-t-il.

DES INVITÉS DE MARQUE

Dans ce but, l’événement mettra en lumière la championne nationale du 100 mètres dos, Emma Terebo. Alors qu’elle a récemment annoncé sa retraite, la Calédonienne a choisi de replonger exceptionnellement dans le bassin du CNC, à l’occasion de ce meeting. En séjour durant quatre mois sur le territoire, « je ne pouvais pas dire non. Le meeting du CNC, c’est une compétition à laquelle je participe depuis que je suis toute petite. À 13 ans, je venais voir les champions de natation, comme Alain Bernard ou Frédérick Bousquet, j’avais les étoiles dans les yeux. Aujourd’hui, j’aimerais transmettre la même chose aux jeunes Calédoniens, car je sais ce que cela représente à cet âge-là ». Plus que « la performance », le meeting TotalÉnergies représentera « une fête familiale » pour la sportive évoluant désormais à Paris.

Le nageur métropolitain Mewen Tomac sera également de la partie, après avoir régulièrement entendu parler de cet événement. « J’ai nagé avec beaucoup de Calédoniens en France, dont le coach Thibaut Mary, qui m’avait proposé plusieurs fois de participer au meeting. L’année dernière, étant donné que je me préparais aux Jeux olympiques, c’était un peu compliqué. Cette année, je me suis dit que c’était l’occasion », partage-t-il.

« OUVERT À TOUS ET POUR TOUS »

En raison de la crise de 2024, plusieurs clubs de natation ont perdu des licenciés. Le nombre de participants risque, par conséquent, d’être « moins important que les autres années », prévoit Temaui Tehei. En parallèle, les budgets sont « contraints ». Malgré cela, « on a essayé de maintenir un événement de qualité, ouvert à tous et pour tous ».

Nikita Hoffmann