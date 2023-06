Rencontres sur la culture régionale

Le territoire organisait, cette semaine à la CPS, la 37e réunion du Conseil de la culture et des arts du Pacifique et la Conférence des ministres de la culture.

Le territoire organisait, cette semaine à la CPS, la 37e réunion du Conseil de la culture et des arts du Pacifique et la Conférence des ministres de la culture. 16 États et territoires insulaires océaniens étaient représentés à ce rendez-vous qui se tient tous les deux ans.

La rencontre vise à évaluer la mise en œuvre de la stratégie culturelle régionale et l’organisation du prochain Festival des arts du Pacifique, prévu en juin 2024 à Hawaï