Remaniement des groupes au Congrès

Le 28 avril, le Congrès a enregistré trois déclarations des conseillers de l’Éveil Océanien, stipulant leur décision de quitter l’intergroupe Éveil océanien-Calédonie ensemble. Cette évolution entraîne la dissolution de cet intergroupe puisque chaque entité doit compter un minium de six membres.

Il y a donc désormais quatre groupes au Congrès : UC-FLNKS et Nationalistes (13 élus), Les Loyalistes (13), Union nationale pour l’indépendance (12) et Rassemblement (6). 10 élus siègent hors groupe : Philippe Dunoyer (ex-CE), Magali Manuohalalo, Annie Qaeze, Emmanuel Khac et Jean Kays (CE), Vaimu’a Muliava, Milakulo Tukumuli et Veylma Falaeo (Éveil océanien), ainsi que Yoann Lecourieux (ex-Rassemblement) et Marie Line Sakilia (ex-UC FLNKS).

Ce changement intervient après l’annonce du lancement d’un mouvement par Philippe Dunoyer, proche de l’Éveil océanien, qui a démissionné de Calédonie ensemble. L’élu doit annoncer tout prochainement le nom et la composition de cette organisation.