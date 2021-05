L e 30 avril, le président de la province des Îles, Jacques Lalié, a présenté le projet de construction du quai et de la gare maritime de Tadine, à Maré. Ce chantier s’inscrit dans le schéma de rattrapage des investissements publics outre-mer (programmation 2017) dont la dernière opération était l’aménagement du quai de Wadrilla, à Ouvéa. La phase d’étude va durer 18 mois. Les travaux débuteront au second semestre 2022 pour un achèvement prévu au second semestre 2025. Ce chantier d’envergure est évalué à 4,2 milliards de francs. La maîtrise d’ouvrage a été confiée à la Secal.