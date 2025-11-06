Le gouvernement propose une réforme de l’aide au logement concernant 9 000 foyers environ pour près de 3,4 milliards de francs par an. Le texte prévoit une gestion trans- férée à la Cafat, le retrait du principe de financement à parts égales des provinces qui ont cessé d’y participer depuis 2012, un ajustement des conditions d’octroi, ou encore des sanctions. Pour les étudiants, sauf exceptions, l’aide sera versée sur une période de 10 mois.
Sur le même thème
Il n’y a pas de surprise, hormis celle d’une annonce plutôt en avance au regard des pratiques habituelles. Le mouvement Les Loyalistes a officiellement présenté, mercredi 5 novembre, les têtes de liste dans quatre communes, dans la perspective des prochaines élections municipales programmées les 15 et 22 mars 2026 : […]
Le président du gouvernement était en Papouasie-Nouvelle-Guinée fin octobre pour redynamiser les relations politiques, économiques, éducatives et culturelles. Au contact d’une mission économique (Team France Export-Nouvelle-Calédonie) fédérant des entreprises calédoniennes, les rencontres ont notamment porté sur l’énergie, les mines, le transport aérien et la coopération portuaire. Cette séquence s’inscrit dans […]
L’évènement est dédié cette année à la coopé- ration féminine régionale et à la jeunesse. Au programme à l’auditorium de la province Sud cette semaine, des rencontres sur l’entreprenariat. Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France dans le Pacifique, invitée d’honneur, a souhaité la création d’un Pacific Women’s Forum avec une promesse […]