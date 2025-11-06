Réforme de l’aide au logement

Le gouvernement propose une réforme de l’aide au logement concernant 9 000 foyers environ pour près de 3,4 milliards de francs par an. Le texte prévoit une gestion trans- férée à la Cafat, le retrait du principe de financement à parts égales des provinces qui ont cessé d’y participer depuis 2012, un ajustement des conditions d’octroi, ou encore des sanctions. Pour les étudiants, sauf exceptions, l’aide sera versée sur une période de 10 mois.