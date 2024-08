Réflexion sur une troisième circonscription

♦ L’ORIGINE ?

Pourquoi pas une de plus ? Pierre-Christophe Pantz, docteur en géopolitique, a travaillé sur un projet personnel, celui de l’instauration de trois circonscriptions pour les élections législatives. Cette réflexion s’appuie sur au moins trois constats. Comme les élections des dimanches 30 juin et 7 juillet l’ont rappelé, la première zone intègre Nouméa, les Loyauté et l’île des Pins, tandis que la seconde s’étend sur la Grande Terre et Belep. « L’actuel découpage, communément appelé “Pasqua”, du nom de son auteur ministre, a près de 40 ans et a été élaboré pour favoriser l’élection de deux députés non indépendantistes. D’ailleurs, il n’y a eu aucun député indépendantiste pendant la période, avant Emmanuel Tjibaou. La proposition de trois circonscriptions s’inscrit donc dans une volonté de rééquilibrage politique », explique le chercheur-associé au LARJE* qui relève également, deuxième point, « un souci de cohérence lorsque l’on associe par exemple Nouméa avec les Îles Loyauté ou les trois communes du Grand Nouméa ‒ Païta, Dumbéa, Mont-Dore ‒ avec le reste de la Grande Terre ».

Autrement dit, est ici interrogée une meilleure homogénéité sur le plan de l’identité sociale, géographique, culturelle… Autre élément, « la Polynésie française bénéficie, depuis 2012, d’un troisième député. Or le corps électoral dans ce territoire et celui en Nouvelle-Calédonie sont à peu près similaires », environ 210 000 et 222 000 électeurs. « La question est alors simple : pourquoi pas un troisième député en Nouvelle-Calédonie ?