La difficulté a été de donner un espace au camp du oui. On a pu s’apercevoir que les groupes politiques qui auraient pu défendre cette idée étaient réticents : d’accord pour défendre « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes », mais pas au point de militer pour l’indépendance. Heureusement, il y a aussi des militants indépendantistes dans l’Hexagone… le plateau politique sera donc équilibré. Les élus métropolitains, et notamment la nouvelle génération, s’intéressent- ils toujours autant à la question calédonienne ? Ceux qui sont impliqués le sont vraiment. Prudents, ils font aussi attention à ce qu’ils disent, ils savent qu’un mot de travers peut être mal interprété sur place. Il y en a qui sont tout simplement fascinés par le processus institutionnel : pour la Nouvelle Calédonie, on peut aller très loin dans la manipulation de la Constitution. Mais c’est vrai que les plus nombreux se tiennent à l’écart du débat, de peur de dire des bêtises. Pierre Maresca remarquait que les choses avançaient mieux depuis que les responsables politiques ne comparaient plus la Nouvelle Calédonie à l’Algérie. La nouvelle génération a dû se faire houspiller pour prendre part au débat. Et puis traditionnellement, la Nouvelle Calédonie, cela relève de la présidence de la République, de Matignon, voire du ministère des Outre-mer. Il faut donc un certain poids politique pour s’y intéresser et en parler.

Avez-vous le sentiment que cette deuxième consultation intéresse les Français ? Honnêtement, non ! En ce moment, c’est la crise sanitaire qui mobilise les esprits. Je ne suis pas sûr que les Français aient même compris qu’il y aurait une nouvelle consultation après celle de 2018. Il faut donc reprendre l’histoire à zéro. Le débat de France Info permettra aussi de rafraîchir les mémoires ! Les médias nationaux n’avaient-ils pas davantage couvert la première consultation ? Oui, mais le contexte était différent : le premier référendum, on en avait parlé à chaque déplacement de Président ou de Premier ministre. Tous les sujets politiques sur la Nouvelle Calédonie se concluaient sur ce rendez-vous. Il y avait même eu une sorte de compte à rebours éditorial, notamment à France Télévisions. Je me souviens d’une réunion avec Walles Kotra devant l’état-major éditorial de France TV pour élaborer un vrai plan de couverture. Il fallait en parler assez tôt pour sensibiliser les Français, mais pas trop tard de peur de les noyer sous un pavé indigeste. Cette année, ce sera moins ambitieux même si la Nouvelle Calédonie et son référendum va être sur toutes les chaînes du groupe FTV et sur ses pages web.

Cette fois, ça n’a pas été possible, notamment à cause de la Covid. Et puis le principe de la quatorzaine sur place a dissuadé pas mal de rédactions : difficile d’envoyer un journaliste quand on sait qu’il sera bloqué deux semaines sans pouvoir se rendre sur le terrain. Même les journalistes les plus reconnus pour leurs connaissances du dossier calédonien n’ont pas réussi à convaincre leur rédaction.