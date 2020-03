Les élus du Congrès doivent se réunir en séance extraordinaire, ce vendredi 6 mars, pour rendre un avis sur le projet de décret de l’État destiné à convoquer et organiser le deuxième référendum. Si cet avis a un caractère consultatif, il pourrait faire débat sur un point : la possibilité ou non pour le camp non indépendantiste d’utiliser les trois couleurs symbolisant la France dans ses documents et ses vidéos de campagne.

Une situation ubuesque pour un territoire français et pourtant, l’interdiction relève du droit électoral général. En effet, l’article 27 du Code électoral indique que « les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique, sont interdites. » L’article 28 précise que « les bulletins doivent être en effet imprimés en une seule couleur et sur papier blanc ».