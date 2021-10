Calédonie ensemble estime enfin que ce sont les indicateurs sanitaires qui nous diront d’ici début novembre si la date du 12 décembre peut ou non être maintenue. Et que s’il est possible de reprendre une vie normale par ailleurs, on peut très bien aller voter.

En ce qui concerne la campagne, Sébastien Lecornu avance que les citoyens sont suffisamment éclairés sur les enjeux à la lumière des précédentes consultations et du document sur les conséquences du Oui et du Non. Il n’y a donc, selon lui, pas de débat sur la sincérité du scrutin puisque ces conditions sont remplies.

Un point sera donc fait d’ici trois à quatre semaines, ce qui laisserait un mois pour la campagne. L’État tranchera puisque c’est de sa compétence. En attendant, il se tient prêt à l’organiser dans un contexte épidémique, voire potentiellement tendu (lire p. 5).

Mais au final, personne ne peut ignorer que cette situation d’un troisième référendum en pleine crise sanitaire est une sacrée tuile au terme d’un processus de trente ans. Elle cristallise une nouvelle fois les oppositions sur la forme plutôt que sur le fond. Si la situation sanitaire n’est pas favorable, un report sera lourd à porter. En cas de maintien, elle pourrait très bien découler sur une crise politique majeure si les indépendantistes refusaient effectivement de participer à la consultation. À quoi ressemblerait alors cette fin d’Accord ? L’équilibre est on ne peut plus fragile et le choix sera sûrement difficile.