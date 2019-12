Après l’appel à l’abstention pour le premier référendum, on se demandait bien ce que le Parti travailliste allait décider pour le deuxième. Eh bien, il faudra attendre après les municipales, car à l’issue de son dixième congrès, le Parti indépendantiste n’a pas tranché pour la consultation du 6 septembre 2020. Une convention devrait être consacrée à ce sujet après les municipales. Louis Kotra Uregei, qui pour l’occasion a été reconduit à la présidence, a précisé que « les positions ont divergé et on a voulu se donner du temps pour réfléchir ». On se doute bien que tout dépendra des propositions ou la place que fera le FLNKS au parti.

D’ailleurs, en ouverture de ce congrès, LKU avait indiqué que le Parti travailliste envisagerait d’appeler à voter à la prochaine consultation dans la mesure où « premièrement, le FLNKS se décide à redevenir le véritable mouvement de libération pour lequel il avait été mis en place le 24 septembre 1984 (…) et deuxièmement, qu’il revienne aux engagements pris lors de sa création et poursuive le projet d’indépendance kanak socialiste ». Bref, Louis Kotra Uregeï veut un véritable retour de 30 ans, avant les accords, lui qui a toujours revendiqué être signataire.