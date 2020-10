Le premier référendum de 2018, sorte de test, avait déjà donné une précieuse leçon. La répartition n’était pas du tout à 70/30, comme nous l’avaient prédit les différents sondages. Le non l’emportait à 56,6 % sur le oui à 43,3 %, avec 18 500 voix de différence. Les loyalistes en sortirent groggy, les indépendantistes surmotivés.

Durant deux ans, l’objectif a été pour tous d’aller « chercher » les abstentionnistes. Les partisans du oui se sont battus pour les inscriptions d’office et celles dans les bureaux de vote délocalisés. Ils ont su intéresser leur jeunesse. Les partisans du non ont mis beaucoup plus de cœur à leur campagne, rappelant toujours néanmoins l’existence d’« obstacles » comme ces campagnes d’inscriptions, le gel du corps électoral, les trois référendums successifs ou encore la fameuse « force du oui ».

Des prémisses de projets ont été présentés. Mais en dépit des promesses d’ouverture pour les uns et de réduction des inégalités pour les autres, une radicalisation des positions a été observée, chacun s’appuyant sur la négation de l’autre, avec un dialogue totalement rompu. Deux ans plus tard, nouvelle leçon. Le non l’emporte, mais la marge est encore plus réduite. Il régresse à 53,2 %. Les partisans du oui ont pris 3,4 points et sont à 46,7 %. L’écart de voix n’est plus qu’à 10 000. L’indépendance, en deux ans, a séduit davantage. Son vote progresse dans 32 communes sur 33, et probablement au sein des autres communautés.

Dans ce contexte, on peut facilement imaginer que cette tendance pourrait se confirmer au troisième référendum, que, forcément, les indépendantistes ont déjà appelé de leurs vœux. Leur objectif ne varie pas : ils souhaitent parvenir à l’indépendance à la fin de l’Accord de Nouméa ou, à défaut, obtenir le meilleur score qui soit pour négocier, de préférence avec l’État. Ces deux prochaines années sont donc encore remplies d’espoir en ce qui les concerne.

Un épais brouillard

Reste que quel que soit le résultat de cette éventuelle troisième consultation, il est clair que nous nous dirigeons pour la fin de cet accord vers une société scindée en deux parts à peu près égales (au regard du nombre d’électeurs, beaucoup moins, cependant, si l’on considère les plus de 32 000 exclus de la liste spéciale référendaire dont des représentants vont manifester samedi et dont le sort devra un jour faire l’objet d’une véritable discussion). Comment alors construire un destin commun, un pays de paix dans une société à ce point divisée et dont les idéaux semblent inconciliables ? Voilà ce qui donne aujourd’hui un sentiment nauséeux à une grande partie des personnes vivant sur le sol calédonien.

Chacun sent bien l’horizon s’assombrir et l’ambiance se dégrader. La joie, la fierté, exprimées – de manière peut-être un peu excessive par endroits – par les indépendantistes le jour du vote (beaucoup d’enfants et de jeunes) ont suscité un sentiment de panique chez certains, agrémenté par un racisme global toujours plus exacerbé sur les réseaux sociaux. L’incendie de bungalows appartenant à un loyaliste, à Ouvéa, a aussi fait peur avant même que l’enquête apporte des explications. La proposition de loi sur l’immobilier déposée juste avant la consultation par l’UC-FLNKS et Nationalistes, prévoyant de retirer aux « non citoyens » l’accès aux biens anciens, n’est pas non plus étrangère à cette ambiance délétère.

Les personnes qui ne se reconnaissent pas dans le projet d’indépendance se sentent anxieux en Brousse, dans l’agglomération. Les métis sont écartelés, les « Zoreilles » ne se sentent plus les bienvenus, alors que certains n’ont rien ailleurs et sont là depuis plus de vingt ou trente ans. Il y a, de manière plus générale, la colère d’avoir été divisés, la colère ne pas y arriver. Le bonheur des indépendantistes, quant à lui, peut-il, dans ce contexte, simplement reposer sur cette soif d’un monde nouveau ?