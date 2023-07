Réduire l’impact carbone ne saurait être suffisant

Le débat ne se résume pas aux émissions carbone. « Le nickel vert ne doit pas être réduit à ce filtre », insiste Hubert Géraux. En ce sens, le Comité consultatif de l’environnement (CCE) du Congrès avait émis 64 préconisations réparties en 13 points lors d’une auto-saisine, sur proposition de WWF, pour un bilan du Code minier et du schéma de mise en valeur des ressources minières.

ALLER PLUS LOIN

L’ONG et EPLP appellent à prendre en compte d’autres aspects dans cette quête d’une exploitation minière plus respectueuse et moins polluante. « La transition énergétique exclut tous les autres impacts : pollution des eaux douces, destruction sèche de la biodiversité, etc. », tacle Martine Cornaille. Pour produire un nickel dit « plus vert », les industriels devraient englober les questions indispensables de l’eau, de la biodiversité et de la valeur culturelle des sites exploités, défend Hubert Géraux. « Nous devons produire le nickel de la manière la plus intelligente qui soit et la plus efficace pour préserver les autres capitaux. »

Depuis 2007, WWF Nouvelle- Calédonie avance l’idée de superposer les enjeux environnementaux aux attentes économiques. Cela permettrait de comparer les retombées aux dégâts engendrés avant de décider de creuser ou non quelque part. « Il faut avoir le courage de confronter les cartes des ressources de nickel, des ressources en eau, de la biodiversité et de la valeur culturelle des lieux pour voir où ça fonctionne et là où il y a des conflits d’intérêts, explique l’expert de WWF. On ne sait pas refaire ce que l’on a détruit, il faut bien que les Calédoniens le comprennent. On ne sait pas restaurer. » À EPLP, Martine Cornaille ouvre encore plus grand le débat. Elle questionne les usages de cette industrie du nickel. « Il faut adapter la production à nos besoins et pas à nos envies », estime la détractrice des véhicules électriques. Un nickel produit à l’aide d’énergies renouvelables, d’accord, mais pour quoi faire ? « Il faut y réfléchir. »