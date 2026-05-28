Réduire les dépenses de santé

Le gouvernement a adopté un projet de loi du pays visant à faire des économies sur les dépenses de santé. Il prévoit plusieurs mesures, dont la mise en place d’une franchise sur les dépenses de médicaments dans la limite d’un plafond, la création d’un numéro de santé – qui permettra un meilleur suivi des patients – et des ajustements dans les obligations des établissements de santé, comme celle de conclure des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens avec le gouvernement.
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