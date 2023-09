Réduction des soins au CHN

Le Centre hospitalier du Nord (CHN) annonce qu’il n’assurera plus que les urgences depuis le 1er septembre. Et ce, jusqu’à la fin de l’année. Face à des difficultés financières, la direction a décidé de suspendre toutes les activités

programmées (consultations, examens, chirurgie, etc.). Les chimiothérapies sont relocalisées à Nouméa. « Nous sommes tous conscients des difficultés et de l’inconfort, mais pour assurer la sûreté dans nos pratiques et restaurer la

pérennité de notre activité, nous n’avons pas d’autre choix », indique le CHN.

L’établissement regroupe les sites de Koné, Poindimié et Koumac pour répondre aux besoins de près de 50 000 habitants. Sa dette de 5 milliards de francs ne lui permet plus de payer ses fournisseurs et ses prestataires. La direction a exposé aux élus du Congrès la « situation extrêmement préoccupante », selon le député Nicolas Metzdorf à l’origine de cette audition. L’élu loyaliste juge la politique santé de la province Nord « défaillante ». Dans un communiqué, il incite la collectivité à attirer des soignants et à développer ses centres médico-sociaux.

Au micro de Caledonia, Ithupane Tieoue, la présidente de la commission santé du Congrès, rassure : « Les choses sont prises en main par le gouvernement. » Il est question d’étaler les dettes. L’élue UNI rappelle aussi les efforts des provinces Nord et Sud pour améliorer l’attractivité du territoire.

B.B.