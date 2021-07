Pour faire face à l’arrivée du variant Delta et anticiper sa propagation et la pression dans les hôpitaux, l’Australie a décidé de réduire les arrivées d’étrangers sur son territoire. À partir du 14 juillet, et jusqu’à la fin de l’année, 3 000 personnes par semaine seront autorisées à venir. Il s’agit de la première phase du plan de sortie de crise en quatre étapes, présenté par le Premier ministre, Scott Morrison, vendredi. Celui-ci prévoit ensuite un allègement progressif des restrictions, la fin des confinements et l’ouverture aux voyageurs vaccinés, à définir selon l’évolution du taux de vaccination. Pour l’instant, à peine 7 % de la population est vaccinée en Australie, l’une des proportions les plus faibles des pays développés. Le pays compte 455 cas actifs et 81 personnes sont hospitalisées.

©Thomas SAMSON / AFP