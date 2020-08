L’hépatite A est en recrudescence ces dernières semaines. 12 cas ont été déclarés en juillet dont huit à Maré, ce qui porte leur nombre à 28 depuis le début de l’année. Depuis janvier, en effet, 14 cas ont été recensés sur l’île et autant sur toutes les communes du Grand Nouméa. 22 sont des enfants. L’hépatite A est une infection du foie dont la transmission est oro-fécale. Elle peut se faire d’individu à individu, notamment dans les collectivités comme les écoles ou les crèches, ou par l’intermédiaire d’eau contaminée par les selles de personnes malades, de coquilles récoltées dans les eaux insalubres, d’aliments contaminés ou d’objets souillés portés à la bouche.

Le gouvernement tient à rappeler l’importance de se laver les mains, d’utiliser les toilettes strictement pour les selles et de mettre en place un système d’assainissement et un accès à l’eau potable. La lutte contre les mouches est aussi recommandée. Les médecins doivent rechercher d’autres cas autour d’un malade, proposer la vaccination à l’entourage et la sérologie pour vérifier l’immunité pour les plus de 15 ans. La vaccination peut être réalisée à partir d’un an. Disponible dans les centres médico-sociaux et les pharmacies sur prescription médicale, elle est remboursée à 100 %. Rappelons que la maladie peut évoluer dans certains cas vers des formes sévères.