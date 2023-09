Recrudescence des cas d’hépatite E

Les directions des Affaires sanitaires et sociales (Dass-NC) et des Affaires vétérinaires, alimentaires et rurales (Davar-NC) informent d’une intensification de cas d’hépatites E au cours du mois d’août (11 confirmés ce

mois-ci). « L’investigation en cours par les instances compétentes ne permet pas, à ce jour, de déterminer l’origine de la transmission du virus », informe le gouvernement dans un communiqué. Dans la moitié des cas, il s’agit d’une maladie asymptomatique. Autrement, le virus se manifeste par des nausées, vomissements, douleurs abdominales, souvent suivis par une jaunisse.

Les principaux modes de transmission sont interhumains, par voie oro-fécale et par ingestion de viandes, d’abats de porc, de cerf crus ou mal cuits. Les premiers symptômes apparaissent 20 à 45 jours après l’infection. La plupart du temps, c’est une maladie sans gravité, mais elle peut entraîner des complications (hépatite fulminante) chez les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées ou ayant des lésions chroniques du foie.