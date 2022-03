Depuis le 1er janvier, 78 cas de leptospirose ont été déclarés dans 27 communes des provinces Sud (29 cas) et Nord (49), (situation au 9 mars). Par ailleurs, 68 personnes ont été hospitalisées (plus d’une vingtaine en réanimation) et un premier décès a été enregistré.

La maladie bactérienne connaît chaque année une recrudescence à la saison des pluies (229 cas en 2021). Elle peut se transmettre via les urines des rongeurs et d’autres mammifères en cas de contact avec l’eau, les sols souillés, par la peau, les muqueuses.