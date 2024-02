Record historique de pluie à Maré

De violentes averses ont eu lieu samedi 3 février, notamment sur les Loyauté, le nord, l’est et l’extrême sud de la Grande Terre. Mais c’est à Maré que les précipitations ont été les plus abondantes et intenses, selon Météo France. La station de La Roche a enregistré 281,6 mm en 3 heures, soit l’équivalent d’un mois et demi de précipitations. Une telle intensité pluviométrique n’avait jamais été atteinte en Nouvelle-Calédonie. En 48 heures, le cumul s’est élevé à 422,8 mm, soit l’équivalent de plus de deux mois de pluie en seulement deux jours.