Reconstruction mammaire : une mission de haut niveau

La clinique Kuindo-Magnin organisait tout récemment une mission de reconstruction mammaire avec l’Institut Gustave-Roussy, premier centre européen de lutte contre le cancer.
Trois chirurgiens plasticiens très expérimentés, notamment en microchirurgie – les docteurs Rimareix, Leymarie et Goutard – ont procédé avec leurs collègues locaux, les Dr Perreve et Tetefort, régulièrement formés dans le cadre de ce partenariat, à 12 interventions. Six patientes ont bénéficié d’une chirurgie complexe par lambeau abdominal, appelée Diep, et une reconstruction par lipofilling avec fils tenseurs a été réalisée pour la première fois sur le territoire.
Certaines patientes, qui avaient déjà subi une ablation, attendaient la reconstruction parfois depuis quatre ou cinq ans. D’autres ont bénéficié d’une reconstruction immédiate après ablation, notamment les patientes à prédisposition génétique au cancer. « On avait à cœur de mener à bien cette mission parce qu’on ne peut pas réaliser tous les types de chirurgie sur le territoire et toutes les patientes ne veulent pas spécialement être évasanées », souligne le Dr Rémi Tetefort, gynécologue obstétricien.
Les invités ont salué la préparation réalisée avec les patientes et le travail « remarquable » des équipes. La clinique a fait de la cancérologie, secteur « en pleine explosion », un axe stratégique du plan de retour à l’équilibre. Elle devrait chercher des financements pour renouveler l’expérience, a indiqué Serge Magot, le directeur de l’établissement. « Une énorme chance pour la Nouvelle-Calédonie », selon le Dr Drovetti, chef du service oncologie.