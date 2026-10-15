RÉCIF en lumière

Delphine Ollier-Vindin déléguée générale du festival (2ème à gauche) et ses collègues organisateurs proposent, au-delà des causeries et ateliers, différentes sélections de films : Internationale Emergence, Pacifique, Jeunes talents ou encore Programme calédonien. © Y.M.

Pour sa deuxième édition, le festival RÉCIF (Réalisateurs émergents, cinéma international & films du Pacifique) se tiendra du 30 octobre au 21 novembre. Quinze communes accueillent l’événement : Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore, Païta, La Foa, Bourail, Pouembout, Voh, Thio, Poindimié, Touho, Koumac, Hienghène, Bélep et Ouvéa. Le festival propose des projections dans les trois provinces, en salle comme en plein air. L’Australienne Anusha Duray présidera le jury de la sélection Pacifique.