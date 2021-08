Énergies renouvelables

Le dossier des énergies renouvelables sera aussi discuté dans le cadre de la révision du schéma de transition énergétique. Des dizaines de milliards de francs servent à payer les sociétés pétrolières pour le charbon, alors qu’ils pourraient être orientés dans une économie circulaire. Par ailleurs, les coûts énergétiques à l’import ne sont pas stables, les ressources sont liées à des marchés spéculatifs et la crise climatique va encore tendre l’accès aux ressources. « On parle d’un possible report vers le gaz, mais encore une fois, son prix ne sera probablement pas le même en 2030 ou 2040, contrairement à celui du soleil ou du vent » souligne Hubert Géraux. L’alternance avec le photovoltaïque est entamée. En termes de coût du kilowatt, il a déjà largement détrôné les énergies fossiles en Nouvelle-Calédonie. L’utilisation de la biomasse reste marginale.

Écomobilité

L’écomobilité est la gestion durable des modes de transport. Difficile sur cette question de penser à l’échelle du territoire. « Il n’y aura pas un train mis en place rapidement entre Koné et Nouméa ». Mais deux tiers de la population vivent sur le Grand Nouméa et une grande partie de la note carbone des transports sur le quotidien se joue dans cette zone. « On sait que les conurbations sont les meilleurs endroits pour organiser l’écomobilité. » Ces dernières années ont vu des avancées avec le réseau Tanéo et les pistes cyclables. Mais impression est donnée que les véhicules sont toujours aussi nombreux sur les routes.