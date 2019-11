L’Insee et l’Isee annoncent que la phase de collecte du recensement 2019 est achevée et remercient l’ensemble de la population qui a accepté de répondre aux agents recenseurs. L’opération se poursuit désormais par la saisie et le traitement des informations collectées. Les premiers résultats concerneront la population légale et seront publiés avant la fin du mois. Les résultats détaillés seront disponibles en milieu d’année prochaine.