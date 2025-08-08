Recensement : ce qui pourrait changer

Nous sommes 264 596 habitants en Nouvelle-Calédonie. Et après ? Certes, la baisse de la population a été confirmée le 29 juillet par l’Insee et l’Isee, mais à quoi peuvent servir ces données ?

« Les communes attendaient ces chiffres avec un peu d’impatience, car ils seront pris en compte pour le calcul des dotations de l’État », a souligné ce jour-là Jean-Philippe Grouthier, chef de mission de l’Institut national de la statistique et des études économiques pour le recensement 2025. « Pour préparer leur budget 2026, elles ont besoin de savoir comment elles vont être traitées. »

Pour l’instant, les collectivités locales restent prudentes et ne se prononcent pas sur les conséquences du dévoilement des premiers éléments, limités aux populations de référence par province et par commune et à l’évolution démographique depuis le recensement de 2019. Elles attendent aussi leur authentification par un décret, qui devrait paraître la deuxième quinzaine de septembre, avec une mise en application à partir du 1er janvier 2026.

DOTATIONS DE L’ÉTAT

« Plus de 350 textes réglementaires font référence aux chiffres de population légale dans de nombreux domaines : nombre d’élus au conseil municipal, détermination du mode de scrutin, nombre de pharmacies, réglementation sur l’hébergement d’urgence… », explique le site Collectivités locales du gouvernement central. Ces mêmes articles se déclinent en plusieurs seuils de population variant de 100 à 500 000 habitants.

Un vrai casse-tête et des calculs complexes, où la référence est soit la population municipale, qui comptabilise les habitants de la commune, soit la population totale, qui comprend la première et les personnes dites comptées à part, logeant dans une autre localité. Par exemple, la population municipale de Lifou est de 9 225 habitants. La population comptée à part est de 14 141, dont 13 864 au titre de l’appartenance à une tribu. La population totale est donc de 23 366. C’est cette dernière qui est prise en compte dans le calcul des dotations que l’État verse aux communes.

Or, le recensement de 2025 a révélé une baisse globale du nombre de Calédoniens. « Pour les communes, une baisse de population, c’est toujours un problème, parce que cela peut vouloir dire du financement inférieur, s’inquiète Pascal Vittori, président de l’Association française des maires de Nouvelle-Calédonie (AFM). Une partie des dotations de l’État, ce qu’on appelle la dotation globale de fonctionnement, représente près de 30 % de nos budgets. Le reste vient du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, avec les difficultés qu’on connaît aujourd’hui. »