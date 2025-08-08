Recensement : ce qui pourrait changer

La Nouvelle-Calédonie a perdu 6 811 habitants depuis 2019. Cette baisse a des incidences au niveau communal. (©F.D)

Dotations de l’État, nombre d’élus au conseil municipal, écoles… La population légale, déterminée par le recensement, est un critère fondamental dans de nombreux textes réglementaires. La baisse de population dévoilée fin juillet aura des conséquences dans plusieurs communes.

Nous sommes 264 596 habitants en Nouvelle-Calédonie. Et après ? Certes, la baisse de la population a été confirmée le 29 juillet par l’Insee et l’Isee, mais à quoi peuvent servir ces données ?
« Les communes attendaient ces chiffres avec un peu d’impatience, car ils seront pris en compte pour le calcul des dotations de l’État », a souligné ce jour-là Jean-Philippe Grouthier, chef de mission de l’Institut national de la statistique et des études économiques pour le recensement 2025. « Pour préparer leur budget 2026, elles ont besoin de savoir comment elles vont être traitées. »

Pour l’instant, les collectivités locales restent prudentes et ne se prononcent pas sur les conséquences du dévoilement des premiers éléments, limités aux populations de référence par province et par commune et à l’évolution démographique depuis le recensement de 2019. Elles attendent aussi leur authentification par un décret, qui devrait paraître la deuxième quinzaine de septembre, avec une mise en application à partir du 1er janvier 2026.

DOTATIONS DE L’ÉTAT

« Plus de 350 textes réglementaires font référence aux chiffres de population légale dans de nombreux domaines : nombre d’élus au conseil municipal, détermination du mode de scrutin, nombre de pharmacies, réglementation sur l’hébergement d’urgence… », explique le site Collectivités locales du gouvernement central. Ces mêmes articles se déclinent en plusieurs seuils de population variant de 100 à 500 000 habitants.

Un vrai casse-tête et des calculs complexes, où la référence est soit la population municipale, qui comptabilise les habitants de la commune, soit la population totale, qui comprend la première et les personnes dites comptées à part, logeant dans une autre localité. Par exemple, la population municipale de Lifou est de 9 225 habitants. La population comptée à part est de 14 141, dont 13 864 au titre de l’appartenance à une tribu. La population totale est donc de 23 366. C’est cette dernière qui est prise en compte dans le calcul des dotations que l’État verse aux communes.

Or, le recensement de 2025 a révélé une baisse globale du nombre de Calédoniens. « Pour les communes, une baisse de population, c’est toujours un problème, parce que cela peut vouloir dire du financement inférieur, s’inquiète Pascal Vittori, président de l’Association française des maires de Nouvelle-Calédonie (AFM). Une partie des dotations de l’État, ce qu’on appelle la dotation globale de fonctionnement, représente près de 30 % de nos budgets. Le reste vient du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, avec les difficultés qu’on connaît aujourd’hui. »

UNE INCIDENCE POLITIQUE

Le recensement peut également avoir des incidences politiques. Selon le Code général des collectivités territoriales, « le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l’élection ». Le nombre d’élus est ainsi fixé d’après un tableau publié dans le Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. « En fonction des seuils, vous avez plus ou moins de conseillers municipaux, mais vous avez aussi des règles qui peuvent changer, notamment de contrôle budgétaire », relève Pascal Vittori, également maire de Boulouparis.

D’après les nouvelles données de population municipale, trois communes devraient être concernées. La Foa devrait passer de 27 à 23 élus, puisqu’elle compte 3 449 habitants en 2025 contre 3 552 en 2019, avec un seuil fixé à 3 500. Même cas de figure pour Poindimié qui perdrait deux élus. Seule Poum aurait une augmentation, passant de 15 à 19 élus.

AMÉNAGER LES TERRITOIRES

À terme, l’analyse des fiches du recensement fournira de précieuses données sur les habitants : leur sexe, leur métier, leurs conditions de logement, leurs modes de transport… Autant d’informations qui permettent aux pouvoirs publics de prendre des mesures concernant la construction d’habitats, l’aménagement des routes, les moyens de transport ou la mise en place d’équipements collectifs. « Plus de population, cela veut dire plus de services : ramasser plus de poubelles, accueillir plus d’enfants dans les cantines, faire plus de ramassage scolaire… Tout cela a un coût, et quand dans le même temps vous voyez vos recettes diminuer, cela devient très compliqué », s’inquiète le président de l’AFM.

Pour obtenir de tels résultats, l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie doit encore opérer le travail de scan des fiches de renseignement. « Nous espérons sortir, en début d’année 2026, les premières données démographiques : la pyramide des âges, la natalité…, estime Élise Desmazures, directrice de l’Isee. Nous avons énormément d’éléments dans ce recensement et nous allons essayer d’identifier le plus intéressant à étudier. On nous a beaucoup parlé, par exemple, de l’emploi, d’autant qu’il n’y a pas eu d’enquête Force du travail sur 2025. Mais cela peut être aussi les déplacements des Calédoniens. » Autant de données très attendues par les collectivités pour adapter leurs politiques publiques.

F.D