Province Sud

« Sa réflexion humaniste va manquer »

« Jean Lèques aura marqué de son empreinte l’histoire de la Nouvelle-Calédonie comme un homme d’engagement et de conviction. Il restera dans la mémoire des Calédoniens comme profondément humain, honnête et soucieux du devenir des plus démunis. Cet engagement au service des autres, Jean Lèques le réalisa dans une carrière politique longue et riche. Nouméa, une ville qu’il aimait passionnément et au développement de laquelle il a consacré toute son énergie. Les Nouméens conserveront de lui l’image d’un maire sillonnant les rues de sa ville à la rencontre de ses administrés. ‘Fifils’ a œuvré toute sa vie pour la paix. Il professait le dialogue et le respect. Le départ de Jean Lèques est une perte pour la Nouvelle-Calédonie à l’heure où elle va devoir se définir un avenir. Son sens des valeurs, sa réflexion humaniste et sa vision de la fraternité vont manquer. »