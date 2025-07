Rassembler les Calédoniens autour du tatouage

QUAND LE TATOUAGE RACONTE UNE HISTOIRE

Autre invité de cette convention : Vincent Liwon (Vin’s Tattoo NC), également passionné par les tatouages océaniens, notamment polynésiens. Art marquisien, tahitien, wallisien, maori… « Chaque culture a des motifs caractéristiques, tout en ayant quelques similitudes, assure-t-il. Par exemple, le style marquisien va être reconnaissable par ses remplissages noirs et ses formes carrées, alors que le style samoan va être davantage rempli de petits motifs. »

Son style favori ? Le tā moko, tatouage traditionnel maori. Celui-ci est caractérisé par des tracés fins et des motifs en spirale. Une culture qu’il a découverte lors d’un voyage en Nouvelle-Zélande, il y a quelques années. « Ils ont une histoire forte. J’ai trouvé leurs motifs extrêmement beaux et très travaillés pour les matériaux qu’ils avaient à l’époque. C’est ce qui m’a fasciné et donné envie d’en réaliser », raconte-t-il.

Le jour J, les visiteurs pourront également découvrir le travail d’Annabelle Wane (Nanou Tattoo). Un style de tatouage d’influence onirique, avec des motifs rappelant la culture mélanésienne. « Lorsque j’ai commencé, il y avait beaucoup de tatoueurs qui faisaient du style polynésien, mais peu qui faisaient des flèches faîtières, par exemple. J’essaie d’ancrer cela, avec des éléments du pays », partage-t-elle.

L’Origines Tattoo Fest sera une occasion pour elle de se « challenger ». « J’attendais qu’il y ait une convention de ce type sur le territoire […] C’est une technique de travail différente, avec des créations à la chaîne, donc ça va être intéressant de pouvoir créer autrement. »

Sur place, il sera également possible de profiter de démonstrations de danse et de piercing, d’artisanat et de concerts. L’archéologue Christophe Sand présentera, par ailleurs, une conférence autour du peuplement du Pacifique. « On tenait à donner du sens à l’évènement et raconter comment le tatouage océanien s’est formé », indique Akhio Oedin. Un festival « test » avant, « pourquoi pas », de retenter l’aventure l’année prochaine, en invitant des délégations extérieures.