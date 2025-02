Rappel des airbags Takata

La DITTT a lancé une campagne d’informa- tion concernant les risques liés aux airbags Takata, qui équipent de nombreux véhicules fabriqués entre 1998 et 2019. Les marques concernées sont Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Cupra, DS, Ford, Honda, Jeep, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota et Volkswa- gen. La Direction des Infrastructures, de la topographie et des transports terrestres rappelle que ces airbags contiennent du nitrate d’ammonium en phase stabilisée et peuvent se dégrader progressivement sous certaines conditions climatiques (tempéra- ture et humidité élevées). Plus d’informations au 28 08 60.