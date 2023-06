R.I.P. L’Avenir en confiance

C’en est officiellement fini de l’Avenir en confiance. Le groupe avait été créé au Congrès au lendemain de la victoire de l’alliance du même nom aux élections provinciales, entre les élus du Rassemblement et Les Républicains calédoniens regroupant le MPC, le MRC et le MPC.

Il avait implosé en 2022, lorsque ces derniers étaient partis pour lancer le groupe Les Loyalistes. Pour plus de « clarté » et de « cohérence », il devient désormais Rassemblement avec toujours sept élus : Virginie Ruffenach, Alcide Ponga, Laura Vendegou, Nadine Jalabert, Guy-Olivier Cuénot, Pascale Montagnat et Aniseta Tufele. Du côté de l’Éveil océanien, Maria-Isabella Saliga-Lutovika siège désormais sans étiquette.