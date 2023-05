Le premier volet de la campagne Kaseaope, pilotée par l’Ifremer, s’est déroulé à bord de l’Antéa, du 5 au 8 mai. Les scientifiques de l’Ifremer et de la Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (Jamstec) ont installé un nouveau système d’observation pour étudier la biodiversité et l’environnement des monts […]