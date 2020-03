Comme prévu, les débats ont été animés vendredi dernier au Congrès. Les élus de l’assemblée étaient convoqués par le haut- commissaire de la République pour donner leur avis sur le projet de décret de l’État autour du référendum et notamment sur la modification d’un article du code électoral.

Une modification qui réglemente l’utilisation des deux drapeaux, celui du FLNKS et le drapeau national bleu, blanc, rouge.

En 2018, pour la première consultation, l’État avait décidé d’interdire l’utilisation des deux drapeaux dans le cadre de la campagne officielle. Pour ce deuxième référendum, le CSA, le Conseil d’État et le ministère de l’Intérieur ont fait un choix différent en proposant la possibilité pour les indépendantistes d’utiliser leur drapeau et pour les loyalistes le drapeau français. Un choix dicté, selon l’État, par un souci d’équité de moyens et de clarté du message adressé avant le vote aux électeurs. Et c’est sur ce point que les débats ont animé l’assemblée. Les indépendantistes estiment