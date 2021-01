Alors que le conflit du nickel s’enlise, un faisceau d’indices ne cesse de nous interroger sur la responsabilité de certaines parties prenantes. Ainsi revient en boucle la question des intérêts communs à André Dang et Glencore pour empêcher absolument la réalisation du projet Trafigura. Mettre la main sur les richesses du Sud ? Bloquer un concurrent alors que l’usine du Nord est agonisante ? C’est au choix.

Par ailleurs, quel avantage a Philippe Germain, membre Calédonie ensemble du gouvernement, à mettre en difficulté la SLN en faisant basculer, cette semaine, le vote contre la demande d’export de deux millions de tonnes supplémentaires par an de minerai brut non valorisable localement ? La société basait justement son plan de relance sur cette autorisation ! Calédonie ensemble précise que Philippe Germain a agi à titre personnel. Mais quelle est la responsabilité du parti de Philippe Gomès, qui a milité durant plusieurs années avec André Dang pour une prise de majorité des collectivités calédoniennes au sein de la SLN à 51 % sans jamais la prendre ? Impression est donnée que beaucoup n’ont que faire des usines et lorgnent sur les titres ou d’autres intérêts… De quoi faire réfléchir l’ensemble des travailleurs du nickel sur l’importance qu’on leur accorde.

Enfin, le FLNKS est-il vraiment encore à la manœuvre ou subit-il finalement les desiderata de personnes directement impliquées ?

Les Calédoniens doivent s’interroger sur les manipulations qui sont à l’œuvre pour une solution qui, finalement, semble servir les intérêts de peu de personnes et fait, à l’inverse, peser un risque faramineux sur les salariés et sur toute la Nouvelle- Calédonie.

Seule certitude, on sait qui payera à la fin les conséquences de tous ces petits jeux : les plus défavorisés.