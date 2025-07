Quels impacts économiques ?

ANTICIPATION

Sur une île située au nord de Poum, des tests ont été réalisés avec des petites unités de dessalement, alimentées par de l’énergie solaire. Une « solution durable, à la fois pour l’électricité et pour la mise à disposition de l’eau potable ».

Avec la montée des eaux et les évènements climatiques extrêmes de plus en plus nombreux, des infrastructures pourraient également être dégradées.

Enercal a donc essayé d’anticiper ces phénomènes, en installant désormais ses infrastructures dans des endroits plus stratégiques, non soumis à ces aléas, ou en réalisant du renforcement mécanique.

À l’image du Mary D et d’Enercal, le changement climatique risque d’impacter tous les secteurs économiques. Avec de plus fortes conséquences sur l’agriculture, la pêche, les mines et industries extractives ainsi que sur la santé, souligne la maîtresse de conférence en économie politique, Séverine Blaise. « Il est donc crucial que les politiques publiques préparent soigneusement des plans d’adaptation territoriaux, pour faire face à l’accélération des changements globaux ».

N.H.