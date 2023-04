Le tribunal de première instance a prononcé 3 914 condamnations pénales (+20 %). Il a prononcé davantage de peines entre un an et deux ans (+45 %) et avec aménagement (351). 158 personnes sont équipées d’un bracelet électronique. Le Camp-Est compte 558 détenus et le centre de détention de Koné, 82, soit 640 prisonniers.