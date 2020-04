Le gouvernement et le Haut-commissariat doivent présenter ce jeudi le plan d’après 19 avril, avec une adaptation des mesures de confinement. Une ouverture rendue possible par le faible nombre de cas recensés sur le territoire et l’évitement, pour l’instant, d’un scénario épidémique.

Le président, Thierry Santa, l’a dit : l’idée sera de renouer progressivement avec les activités sociales et économiques pour éviter l’effondrement de la Nouvelle-Calédonie. Les difficultés économiques s’annoncent énormes avec, c’est confirmé, une aide de l’État pour notamment financer les mesures de chômage partiel qui va pour l’instant se présenter sous forme de prêts et non de concours financiers exceptionnels…. Des prêts qui conduiront à un endettement extrêmement élevé de nos collectivités.

On peut imaginer que la liste des entreprises et des commerces autorisés à opérer va être élargie, que les enfants vont, petit à petit, pouvoir retourner à l’école. Le président a promis que cette ouverture ne se ferait pas au prix de la santé des Calédoniens dont certains sont très vulnérables. Tous ne pourraient être soignés correctement si la situation venait à s’aggraver.

Les autorités médicales s’accordent désormais à dire que les larges campagnes de tests, le port du masque, la poursuite de la distanciation et des gestes barrières sont des prérequis à un déconfinement réussi. Nos responsables doivent donc aussi s’assurer que nous avons les moyens sanitaires pour nous protéger dans ce nouveau contexte. Ils y travaillent. Le difficile enjeu sera de réussir à garder le contrôle de la situation tout en lâchant du lest…