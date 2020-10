Dans une tribune, l’ancien président du gouvernement, Philippe Germain, a tenu à plaider pour le dialogue, mais aussi en faveur d’un nouvel accord politique. Pour lui, la consultation référendaire « n’a jamais été et ne sera jamais une solution politique pour notre territoire ». Partant de ce constat, il pense « qu’il y a lieu de changer l’approche de la problématique calédonienne en n’envisageant plus l’avenir qu’à travers le seul prisme institutionnel, mais en recherchant, au contraire, ce qui est susceptible de rassembler les Calédoniens pour continuer à écrire dans la paix, la concorde et la solidarité les prochaines pages de l’histoire calédonienne, si atypique ». Pour cela, il faut donc en passer inévitablement par le dialogue pour « définir les contours et le contenu d’un nouveau ‘‘pays’’ qui nous rassemble et qui nous ressemble ». Allant jusqu’à citer les propos de Jean-Marie Tjibaou, du 5 janvier 1979 : « Le choix commun d’un projet de société calédonienne est peut-être le plus passionnant de la revendication d’indépendance ».

Philippe Germain préconise de discuter « d’un modèle de société plus en adéquation avec les aspirations culturelles de toutes lescommunautés qui vivent sur le territoire », de travailler « sur un système économique, social, culturel et environnemental plus respectueux, plus juste, plus solidaire et plus durable » et « de fixer pour objectif de recréer l’unité des Calédoniens à travers la reconnaissance d’une identité calédonienne, fondée sur la diversité culturelle de la Nouvelle-Calédonie ». Il conclut que « le meilleur moyen de faire changer les choses, c’est de le faire à travers un accord politique, comme nous l’avons fait avec Matignon et Nouméa (…) C’est une chance historique qui s’offre à nous ».