Nous y voilà, donc. Trente-trois ans après les accords de Matignon- Oudinot, vingt-trois ans après l’Accord de Nouméa, la Nouvelle- Calédonie est au pied du mur pour imaginer ce que sera son avenir. L’État a choisi la manière forte, avec notamment ce document sur les conséquences du « oui » et du « non » et une tonalité qui pousse désormais au travail.

La semaine dernière, les Calédoniens ont pu découvrir ce texte – censé rester secret – qui a au moins le mérite de dresser noir sur blanc les grands enjeux qui se présentent et sont souvent l’objet de controverses entre indépendantistes et partisans du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Il y figure beaucoup d’interrogations qui permettront de nourrir les discussions à Paris et se poursuivront lors de prochains Comités des signataires. Il faudra également faire un bilan de l’Accord de Nouméa. Et avant cela, les élus devront s’accorder sur la date du troisième référendum, voire sur son objet.

Tout cela nous mène indéniablement vers la sortie du cadre connu et vers un successeur de l’Accord de Nouméa. Quel que soit le résultat du troisième référendum, en effet, un nouveau cadre institutionnel sera instauré. Et ce document montre finalement l’immensité du travail à accomplir.