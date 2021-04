De manière un peu simpliste, si l’économie connaît, par exemple, une surchauffe avec une augmentation de l’inflation, il peut être souhaitable d’avoir une politique monétaire restrictive pour freiner un peu l’activité et ralentir la progression des prix. Depuis 2019, l’IEOM a engagé une politique sensiblement plus volontariste qui permet aux banques de financer davantage l’économie. Une nécessité dans un contexte difficile pour les territoires du Pacifique, même si la Polynésie française est parvenue à retrouver une trajectoire plus positive.

La politique monétaire est un des outils essentiels de la gestion d’une économie. La Nouvelle-Calédonie, au même titre que Wallis-et-Futuna et la Polynésie française, n’en sont pas maîtres. C’est l’État qui la définit et la met en œuvre au travers de l’IEOM, Institut d’émission d’outre-mer, banque centrale des territoires ultramarins. De manière simple, il s’agit de contrôler l’offre monétaire pour stabiliser l’activité économique et donc les prix. Très concrètement, en Nouvelle- Calédonie, cette politique consiste à favoriser l’accès des banques aux liquidités afin de financer davantage les projets et de générer de l’activité économique.

Une politique monétaire commune à l’ensemble des territoires du Pacifique

C’est moins le cas du refinancement dont les montants sont beaucoup plus importants. Pour les banques, il ne s’agit plus de confier un seul crédit, mais tout un ensemble appelé « créances collatérales » qui seront ainsi transférées en gage à l’IEOM pendant plusieurs mois. Comme le dispositif fonctionne sous forme d’appels d’offres, l’institut propose une enveloppe et en attribue une partie à chaque banque en fonction de ses créances collatérales. Fin 2019, le premier appel avait porté sur des créances à six mois. L’année suivant, la durée s’est allongée à 12 mois, puis 24 et enfin 36. Le dernier appel d’offres en date remonte au tout début d’année pour un montant de 25 milliards de francs sur trois ans avec, donc, un taux à zéro %. Un détail qui n’en n’est pas un puisque lorsque les banques calédoniennes vont chercher de l’argent auprès de leurs maisons mères en, Métropole, cela leur est bien souvent facturé. Pour se faire une idée, il y a quelques années, ces dispositifs représentaient à peine 2 % du bilan des banques. Une part qui tourne autour de 8 à 9 % aujourd’hui.

Si ce système produit des effets, ces derniers n’ont jamais vraiment été mesurés et le fait qu’il soit strictement le même pour tous les territoires de la zone Pacifique pose la question de la coordination des politiques économiques de la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, compétentes dans ces domaines, et cette politique monétaire définie par l’État.