À l’initiative de Patrick Karam, l’ancien délégué interministériel à l’égalité des chances des Français d’outre-mer (LR), 53 personnalités et 133 présidents d’association ont cosigné une lettre ouverte au président de la République, publiée dans le Journal du dimanche. Ces personnalités estiment que la crise « a joué le rôle d’un révélateur des carences structurelles et de la paupérisation dramatique de nos territoires d’outre- mer. (…) Déjà largement touchés par la pauvreté, le chômage, les retards économiques et des carences criantes des systèmes de santé et d’éducation, les territoires d’outre-mer seront, à quelques exceptions près, très durement frappés par les répercussions de cette crise sanitaire » et pourraient « se transformer en une véritable poudrière », insistent les signataires. Et ils s’inquiètent de voir que « sur ce malaise, surfent des groupuscules qui s’interrogent sur l’appartenance à l’ensemble français ».

Parmi leurs propositions pour rétablir la situation, un plan d’investissements massifs pour les hôpitaux, l’accès à l’eau, le traitement des déchets, l’électricité, l’économie numérique, verte et bleue, mais aussi des moyens pour la santé, la lutte contre la pauvreté et l’illettrisme, la mise en œuvre de zones franches globales avec l’exonération totale des cotisations sociales et fiscales des activités (hors grande distribution, assurances, poste et banques), y compris sur les revenus de cadres spécialisés, l’abandon des créances de l’Urssaf pour l’agriculture, la pêche, l’industrie, le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, les petits commerces, l’économie sociale et solidaire, mais aussi les associations culturelles et sportives.