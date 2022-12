UNE RÉSISTANCE À LA CRISE

Chaque année, l’Agence française de développement sort l’Observatoire des communes, un point sur la situation financière des 33 villes du territoire. L’édition 2022 concerne la période de 2018 à 2021, marquée par la crise du Covid. Il en ressort que les communes ont « globalement plutôt bien résisté ».

Pourquoi ? Parce que leurs ressources proviennent notamment des dotations de l’État et de la Nouvelle-Calédonie. Cela assure une stabilité et « agit comme un rempart à la crise », mais « constitue une dépendance ». D’autant que, note l’AFD, les impôts et taxes locaux (centimes additionnels, taxe d’aménagement communale, etc.) ont diminué.

DES DÉPENSES MAÎTRISÉES

Dans son rapport, l’institution salue « l’effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement ». Toutefois, cela interroge sur la capacité des communes « à soutenir le financement des services à la population », notamment le « tissu associatif » et l’intercommunalité, et peut avoir des « impacts négatifs ».

ET LA RELANCE ?

Les investissements connaissent un ralentissement habituel en début de mandature (les élections ont eu lieu en 2020), souligne l’Agence, mais il s’est poursuivi sous l’effet conjoint de la crise sanitaire et des finances publiques. Les communes ont investi 14 milliards de francs en 2021 contre 19 milliards en 2018. « Une chute assez significative et un peu préoccupante parce que les communes ont un rôle de proximité » et de soutien à l’économie « à jouer ». Et si la relance est « attendue » avec la nouvelle génération de contrat de développement, les communes vont être confrontées à deux problèmes : la baisse de la dotation du FIP (Fonds intercommunal de péréquation, issu des recettes fiscales prélevées par la Nouvelle-Calédonie) qui constitue leur première recette, et l’inflation, qui va lourdement peser sur leurs charges.