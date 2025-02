Quelle évolution pour les dispositifs de chômage ?

DES DÉPENSES RECORDS

Lors d’une réunion entre Christopher Gygès, membre du gouvernement en charge de l’économie, de l’emploi et du travail, Thierry Santa, en charge du budget et des comptes sociaux, et les représentants des syndicats et des organisations patronales, vendredi 31 janvier, des représentants de la Cafat ont fait un point sur les dispositifs de chômage.

En cumulé, au 28 janvier, 22 650 salariés ont bénéficié du chômage partiel exaction, pour un coût de 11,6 milliards de francs, 1 848 personnes ont touché le chômage total exaction, ce qui a représenté une dépense de 2 milliards, et 586 employés ont reçu le chômage partiel nickel, pour 149 millions. Le montant des indemnisations liées au chômage total de droit commun a doublé entre les mois de mai et de décembre (4 869 chômeurs) pour atteindre un total de 6,6 milliards de francs en 2024.

21 MILLIARDS DE FRANCS

Les services de la Cafat estiment qu’il faudrait 21 milliards de francs environ en vue de prendre en charge ces outils en 2025. Et évaluent qu’au moment de la fin du chômage partiel exaction, que ce soit en avril ou en juillet (s’il était prolongé jusqu’en juin), 66 % des bénéficiaires basculeraient vers un autre dispositif (droit commun ou total exaction). Or, une seule chose est actée, souligne Christopher Gygès : « le financement du chômage partiel avec des reliquats de l’ordre de 1,2 milliard jusqu’au mois de mars » qui concernait, selon les derniers chiffres consolidés, un peu plus de 3 000 personnes en octobre. Le chômage total de droit commun, lui, manquerait de trésorerie dès la fin de ce mois.