Quelle délinquance en 2023 ?

Mardi 5 mars, le haut-commissariat a fait le bilan de la délinquance en 2023. Le territoire enregistre une forte baisse des vols de voiture (-31 %) et des cambriolages (-5,4 % dont -16 % en zone police). En revanche, les atteintes aux personnes ont encore augmenté, +13 % pour les violences physiques non crapuleuses (+49 % depuis 2019). Ces faits sont le plus souvent commis en lien avec une consommation excessive d’alcool et dans le cadre intrafamilial (80 % des garde à vue).

Les violences sexuelles sont en augmentation de 76,31 % depuis 2019 avec 506 faits rapportés en 2023. Le nombre de mis en cause pour usage et trafic de stupéfiants atteint son plus haut niveau depuis 2016, grâce aux cellules dédiées. La délinquance des mineurs demeure « très active et préoccupante ». La délinquance reste un phénomène localisé et urbain avec 74 % des faits constatés dans le Grand Nouméa.

On peut enfin lister les 51 décès sur les routes, l’importance du vol de bétail qui régresse néanmoins légèrement (217), l’augmentation record des saisies en avoirs criminels à plus de 5,5 millions d’euros. 3 660 condamnations pénales ont été formulées et 1 944 ont abouti à des peines de prison ferme.

Parmi les priorités pour 2024, la lutte contre l’insécurité routière (nouveaux radars, nouvelle procédure d’immobilisation et de mise en fourrière des véhicules, étude de sociologie sur les comportements, budget plus conséquent), la lutte contre les stupéfiants (opérations « place nette ») et contre les violences familiales (nouveaux postes, ouverture du centre des auteurs de violences en mars, etc.).