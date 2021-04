C’est visiblement ému que le président, Daniel Cornaille, a conclu la dernière séance de cette mandature entamée en 2016. Mais avec une impression de travail accompli. « Malgré nos différences, on a toujours cherché le consensus au nom de l’intérêt général et la réduction des inégalités. C’est une grande satisfaction. Dans le contexte actuel, je pense que c’est important que

la société civile puisse donner cet exemple. » Durant cinq ans, le Cese a rendu 177 avis et vœux sur des sujets aussi divers que les violences faites aux femmes, les modalités de la construction, la protection des aires marines, ou encore des contributions en autosaisine, comme récemment sur la crise sanitaire (e-éducation, e-santé).

Mais après trente ans d’existence, l’institution née avec les accords de Matignon-Oudinot (à l’origine le Comité économique et social) et remaniée lors de l’Accord de Nouméa se trouve à la croisée des chemins. Qu’adviendra- t-il en effet du Cese dans la prochaine étape institutionnelle ? Nul ne le sait.

Par ailleurs, son mode de fonctionnement, et en particulier la désignation de ses représentants par les institutions, a fait l’objet d’une énième polémique en l’occurrence autour des choix de la province Sud pour la prochaine mandature, ce qui vient encore questionner sa légitimité. « Des turbulences » qui prouvent aussi, selon le président, « que le Cese tant décrié a beaucoup d’importance » et qu’il constitue bien « un lien avec la population et les gens qui votent ».

De fait, les conseillers sont unanimes pour réaffirmer la pertinence de cette institution, mais pensent aussi qu’elle doit évoluer pour consolider sa capacité à représenter et porter la voix de la société civile et s’ancrer au cœur du débat législatif.

C’était tout l’objet de la commission spéciale qui a travaillé durant neuf mois sur une réforme de l’institution, adoptée vendredi et destinée au public et aux décideurs politiques auxquels il appartiendra de modifier ou non ses statuts.

Dérives

La priorité est que « la société civile se sente vraiment représentée par le Cese, par les organismes y siégeant et les domaines couverts par l’institution », pose Françoise Kerjouan, rapporteure de la commission spéciale qui a élaboré ce rapport. Pour cela, le Cese doit en premier lieu réaffirmer son caractère apolitique et indépendant. « Dans le cadre de la démocratie participative, il doit y avoir une étanchéité », insiste Jean-Pierre Flotat, président de la commission spéciale. Or parmi les critiques fréquemment avancées, au-delà d’ailleurs des dernières polémiques, figure effectivement l’interférence politique avec des « suspicions de récompense, de compensation, d’obédience, d’opposition, de sanction par les pouvoirs politiques, avec des désignations sans rapport avec les attentes légitimes de la société civile ».