Visite d’une agroforesterie à Dumbéa

La foresterie n’est pas le seul enjeu examiné lors de l’atelier organisé dans le cadre du programme Protege. Toute l’idée est de pouvoir articuler une gestion des forêts plantées, des forêts naturelles et de l’agroforesterie. Les participants ont d’ailleurs été invités à visiter une exploitation agroforestière basée à Dumbéa. Mickaël Sansoni a présenté son exploitation qu’il a lancé il y a deux ans et demi et souligné son caractère durable, emprunté aux cultures traditionnelles du Pacifique, mais aussi d’ailleurs. Pour faire simple, l’agroforesterie combine la plantation d’arbres, de cultures et/ou d’élevage.

« L’agroforesterie répond à un problème existentiel, expliquait-il aux participants de l’atelier. Cette année, tout le monde a été impacté par la sécheresse et la violence des pluies. L’agriculture traditionnelle n’est qu’une réponse superficielle alors que l’agroforesterie permet d’utiliser la fertilité de la forêt pour produire des aliments tout en régénérant les sols. »

De fait, le jeune agriculteur utilise uniquement des intrants naturels pour l’enrichissement du sol, seulement la fertilité des arbres et aucun pesticide. Les animateurs de Protege ont identifié certains producteurs, dont Mickaël Sansoni et d’autres dans les îles, afin d’étudier leurs pratiques et voir dans quelles mesures elles peuvent être reproduites à plus grande échelle sans investissements trop importants.

Changer les mentalités

Si les collectivités affichent la volonté de développer une agriculture plus résiliente et durable, les systèmes d’aides favorisent paradoxalement toujours une agriculture traditionnelle et le recours systématique aux engrais chimiques et aux pesticides. Les techniques alternatives sont encore peu reconnues et aidées par les pouvoirs publics.

Pour Mickaël Sansoni, sans changement de ce côté-là, le développement de l’agroforesterie restera un vœu pieu. Les bénéfices économiques, sociaux et sanitaires sont pourtant potentiellement importants. D’une part, car l’équilibre économique porté par la diversification est au rendez- vous. Du point de vue social, l’agroforesterie présente l’avantage d’être plus gourmand en main d’œuvre et, sur la question sanitaire, elle permet de garantir des produits sans intrants chimiques et avec des nutriments plus diversifiés.