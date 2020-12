Le 4 décembre 2010, Jacques Lafleur disparaissait et une page décisive de l’histoire de la Nouvelle-Calédonie se tournait. Dix ans après, alors que le pays est confronté au délicat processus de la sortie de l’Accord de Nouméa, il nous a paru opportun de revenir sur le parcours de celui qui, durant plus de trente ans, œuvra pour ce territoire, un territoire pour lequel il nourrissait de fortes ambitions de paix, de progrès, de prospérité.

Député, président de la province Sud, du Rassemblement, Jacques Lafleur a largement contribué à la construction de la Calédonie moderne qu’il souhaitait voir s’émanciper au sein de la France. Il fut aussi longtemps sa voix au sein de la République. Mais il restera, avant tout, dans l’histoire comme l’un des artisans de la paix avec Jean-Marie Tjibaou.

L’actualité semble nous ramener à des heures plus difficiles, avec un repli du dialogue, un autre référendum qui ne nous rapprochera pas, un préalable minier qui semble se dessiner à nouveau, des chantages permanents et des agressions intolérables en divers endroits ces derniers jours. Avec cette impression que l’on revit exactement la même chose… En cause, on le pense, le manque d’héritiers politiques, à la fois de Jacques Lafleur et de Jean-Marie Tjibaou.

Dans ce contexte, la démarche de ces deux hommes devrait être porteuse d’espoir. Mais comme l’a dit le ministre Lecornu récemment, « il en fallu du courage à ces deux hommes » pour se comprendre, se dépasser et défendre auprès de leurs bases ce qu’ils pensaient être comme la seule solution d’avenir. Aujourd’hui, même s’il est intéressant de voir que certains représentants se réorientent vers des idées plus consensuelles, les mêmes qu’ils décriaient autrefois… quel dommage d’avoir perdu tout ce temps !