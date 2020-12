Pour bénéficier de cette aide, le gouvernement devra toutefois honorer sa part du contrat et parvenir à trouver les moyens pour financer sa part d’investissement. Au-delà de ses besoins spécifiques en matière d’investissement, le gouvernement devra, quoi qu’il arrive, trouver de nouvelles recettes, notamment pour rétablir l’équilibre des comptes sociaux. C’est tout l’enjeu de la réforme fiscale qui se profile et qui est fermement attendue. Un exercice périlleux en cette période difficile.

TGC plus rentable et hausse de la CCS

Si une réforme peut rapporter des recettes fiscales sur le papier, il faut tenir compte de la réaction des agents économiques et le risque d’engendrer des effets contreproductifs. C’est particulièrement le cas de la consommation. L’une des premières pistes du gouvernement est de revoir les taux de TGC, taxe générale sur la consommation. Derrière l’idée d’une simplification, il y a surtout la volonté de retrouver le niveau de recettes fiscales d’avant l’instauration de cette taxe, qui touche proportionnellement les ménages les plus fragiles. Il est question de lever plusieurs milliards de francs par ce biais. Une pilule qui devrait être difficile à faire avaler dans le contexte de « vie chère » et d’augmentation des prix de l’alimentation. Comme l’a montré l’UFC-Que choisir, les prix des produits les plus consommés ont augmenté de près de 6 % entre septembre 2019 et août 2020 dans les rayons de onze grandes et moyennes surfaces sur l’ensemble du territoire.

Toujours à court terme, en plus de la TGC, le gouvernement compte rehausser la CCS, contribution calédonienne de solidarité, qui frappe l’ensemble des revenus des Calédoniens à hauteur de 2 % pour les revenus et produits tels que les loyers, les dividendes ou les produits des jeux et de 1 % pour les revenus d’activité des personnes physiques qui comprennent les retraites, les indemnités chômage ou encore les bourses. Une mesure qui, là encore, ne devrait pas s’avérer très populaire.

Au-delà de ces deux mesures, ce projet de réforme affiche quatre objectifs : donner de la visibilité pour les cinq prochaines années, moderniser la réglementation fiscale, renforcer l’équité, inscrire la fiscalité comme un outil de développement économique et social. Sur la question des niches fiscales, il est question de supprimer les niches anecdotiques, mais pas vraiment de revoir celles qui génèrent le plus de manque à gagner fiscal. Les déductions d’impôts pourraient toutefois être plafonnées à 40 % du revenu brut global dans la limite de cinq millions de francs. Les déductions des intérêts d’emprunt seront également revues à la baisse et alignées sur celles de Nouméa, à 500 000 francs. Le plafond du coefficient familial sera, en revanche, revu à la hausse à 350 000 francs contre 300 000 francs actuellement. Le crédit d’impôt pour le mécénat sera également revu à la hausse à raison de 80 % des sommes